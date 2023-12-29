KESİAD Başkanı Günel: Eğitimde Atatürk’ün ilkelerinden taviz verilemez

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:59

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:59

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) yılın son geleneksel Perşembe Kahvaltısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürü Oktay Pembe, Vergi Başmüfettişi Evren Aydınoğlu, KOSBİ MTAL Müdürü Nuray Ardıç, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu, BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir ile birlikte KESİAD üyeleri ve misafirler katıldı.

Toplantıyı geçtiğimiz günlerde vatan için şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlatan KESİAD Başkanı Mutlu Can Günel, bizim buralarda huzurlu yaşamamız için kan döken Türk askerlerine minnettar olduklarını belirterek, şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve Türk Ulusuna başsağlığı diledi.

“LAİK EĞİTİM ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERİLMEMELİ”

2024 yılına Türkiye olarak başta ekonomi olmak üzere birçok alanda sorunlarla girdiklerinin altını çizen Günel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dini dernek ve kurumlar ile protokol imzalayarak, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine izin vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mutlu Can Günel, laik eğitimin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Eğitimde Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden taviz verilemez. Anayasa’da bu açıkça belirtilmektedir” diye konuştu.

“ENFLASYON DÜŞÜRÜLMEZSE ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ÖNEMİ KALMAZ”

Son açıklanan asgari ücrete de değinen Günel, enflasyon ortamında yüzde 49’luk ücret artışının da kısa sürede eriyeceğini söyledi. Önemli olanın enflasyon ile mücadele olduğuna dikkat çeken Günel, “Asgari ücret artışı bu hali ile ne işçiyi ne de işvereni memnun ediyor. Çalışan aldığı ücretten memnun değil, işveren maliyet artışları ile rekabet şansı azaldığı için mutsuz. Bu konuda her 2 kesimi memnun edecek bir düzenleme yapılmalı. Her şeyden önce sıkı mali politikalar uygulanarak enflasyon muhakkak düşürülmeli. Enflasyon düşürülmeden bir sonuç elde etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.