KESİAD’dan ‘Hukuka saygı’ çağrısı: Anayasayı savunmak her vatandaşın görevidir

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:28

KESİAD Geleneksel Perşembe Kahvaltısı Toplantısı Meksa Yatırım Menkul Değerler firmasının sponsorluğunda Kemalpaşa Ramada Otel’de yapıldı. Toplantıya Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, İzmir Vergi Dairesi Müdürü Oktay Penbe, Kemalpaşa Nüfus Müdürü Serap Zengin, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu ve KESİAD üyeleri katıldı.

ATATÜRK ANILDI

Toplantıda konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, gündemin ana konusu olan Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmaması ve üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunmasını eleştirdi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anan KESİAD Başkanı Günel, Atatürk’e ait, “Efendiler, bir hükümet ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, hürriyet her şey adaletle ayaktadır” sözü ile konuşmasına başladı.

“HUKUKUN GENEL İLKELERİ VE HAKİMLİK TEMİNATINA AYKIRI”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, Ağır Ceza Mahkemesi’ne kendi kararını göndermesinin açık bir Anayasa ihlali olduğuna işaret eden Günel, “Her Türk vatandaşı, temel hak ve özgürlükler ile adil yargılanma ilkesinin ihlali gibi konularda, Anayasa Mahkemesi’ne ‘Bireysel Başvuru Hakkı’na sahiptir. Anayasamızın 153. Maddesinin son fıkrasına göre, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Bu bakımdan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımayıp, Ağır Ceza Mahkemesi’ne kendi kararını göndermesi açık bir Anayasa ihlalidir. İhlal kararı veren yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması, hukukun genel ilkeleri ve hakimlik teminatına aykırıdır. Bu haliyle yapılan suç duyurusu tamamen hukuk dışıdır” diye konuştu.

“SAVCILIK DOSYAYI İŞLEME ALMAMALI”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı işleme koymadan derhal iade etmesi gerektiğini söyleyen Günel, “Aksi takdirde hak arama özgürlüğü kapsamındaki her ihlal kararı hakkında suç duyurusu yolu açılmış olacaktır. Sonuç olarak bu suç duyurusu ile Anayasa Mahkemesi tanınmamış, Can Atalay’ın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş, Yargıtay hakimleri tevdi edilmiş yargı yetkisini Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı kullanmışlardır” ifadelerini kullandı.

“HERKES ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI ESAS ALMALI”

Ortada ciddi bir kriz olduğunu söyleyen Günel, sözlerini şöyle tamamladı: “Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde her merciinin hukuka saygılı olarak Anayasa Mahkemesi kararını esas alması gerekmektedir. KESİAD, Anayasal düzene saygı duyan bütün siyasi partilere, barolara, üniversitelere ve yurttaşlara Anayasa’yı savunma görevini hatırlatmayı görev bilir. Devlet organlarının kararlarını denetleyen bağımsız bir mahkemenin varlığı, bizi medeniyete bağlayan çok önemli unsurlardan biridir. Bir ülkede bağımsız yargı olmazsa o ülkede hak, hukuk, adalet olmaz, ticaret ise bunların olmadığı bir ortamda zaten yapılamaz”

Gündeme dair konuşmasının ardından 10 Kasım vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha anan KESİAD Başkanı Günel, “Seni anıyor, özlüyor, arıyoruz. Her daim bizlere emanet ettiğin bu Cumhuriyet’i en çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için senin izinde var gücümüzle çalışacağımıza and içiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.