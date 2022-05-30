Kesikbaş cinayetinde 5 şüpheli serbest bırakıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in başının kesilerek öldürülmesi olayında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Geçen yıl Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürdü.
Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları sürdüren ekipler köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı.
Olayla ilgili olarak önceki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamladı. İfadeleri alınan S.Ü., S.A., S.T. ve R.T. ile köy dışından olduğu öğrenilen D.A. geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler adliyedeki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü