Kesikköprü ve Kapulukaya HES’leri ile taşınmazlarının özelleştirilmesi onaylandı: 3.6 milyara 2 santral!

Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Kesikköprü HES ve Kapulukaya HES ile bu santraller tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar ve bu alanlara yönelik kullanım izinleri bir bütün halinde ihale edilmişti. İhale mart ayında yapılmıştı.

Kapulukaya HES, Kırıkkale’de Kızılırmak havzasında bulunuyor. Kesikköprü HES de Ankara sınırları içerisinde yine Kızılırmak havzasında yer alıyor. İhalede en yüksek teklifi 3 milyar 630 milyon lira ile Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirme kararını onayladı. Böylece iki santral ile bu santrallere ait taşınmazların işletme hakkı Akkuş Mimarlık’a geçmiş oldu.

Akkuş Grup, 1992 yılında gıda sektöründe faliyete başlamış, 1997 yılında inşaat sektörüne girmişti. 2016 yılında ise gazbeton üretimine geçiş yapmış, Ege Gazbeton markasıyla faliyetlerini sürdürmüştü. Firma turizm sektöründe de yer alıyor. Daha çok konut projeleri yürüten firma, şimdi enerji sektörüne de girmiş oldu.

İhalede ikinci teklif ise 3 milyar 623 milyon lira bedelle Mila Enerji AŞ’den gelmişti. Akkuş İnşaat özelleştirme sürecinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçerse ya da yükümlülüklerini yerine getirmezse işletme hakkı Mila Enerji’ye geçecek.