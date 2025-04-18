Kesinleşmiş 39 yıl hapisle aranıyordu: Bağ evinde yakalandı
Gaziantep’te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı bağ evinde yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Operasyon sonucunda yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı.
Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Hapis Cezası #hapis
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