Kesinleşmiş 39 yıl hapisle aranıyordu: Bağ evinde yakalandı

Gaziantep’te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı bağ evinde yakalandı.

Kesinleşmiş 39 yıl hapisle aranıyordu: Bağ evinde yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:43

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Operasyon sonucunda yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

Kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası bulunuyordu... Çobanlık yaparken yakalandı!

Kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası bulunuyordu... Çobanlık yaparken yakalandı!
36 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Denetimde yakayı ele verdi

36 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Denetimde yakayı ele verdi
Kastamonu'da eşini öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kastamonu'da eşini öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler