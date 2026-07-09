Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranıyordu: Firari FETÖ üyesi Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.S. isimli şüpheli şahsın Oğuzeli ilçesindeki ikametine geldiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Örgüt üyesi şahıs, JASAT ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.