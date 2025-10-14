KESK ihraç edilen üyeleri için yürüşe başladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği hain darbe girişiminin ardından çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile birlikte kamuda çalışan çok sayıda kişi görevlerinden ihraç edildi.

İhraç edilen 125 bin 612 devlet memurundan 4 bin 259’u Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesiydi. İhraç sonrası yaşanılan koşullar nedeniyle bin 300 ihraç kamu emekçisi yaşamını yitirdi. Bazı emekçiler OHAL Komisyonu’nun geç gelen kararlarıyla, ölümlerinden sonra görevlerine iade edildi.

Bugün itibarıyla KESK’li memurlardan yüzde 52’si tüm özlük haklarıyla görevlerine döndü ancak 2 bini aşkın memur hâlâ görevinden uzakta...KESK, 9 yıl önce KHK ile görevlerinden ihraç edilen üyelerinin göreve iadesi için dün Diyarbakır’dan yürüyüş başlattı.

Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda bir de basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de katıldı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz burada yaptığı açıklamada, “Tüm ihraçlar bütün haklarıyla görevlerine iade edilene, hukuksuz uygulamalar son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek, demokrasi, eşitlik ve adalet taleplerimizi sürdürmekten geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

KESK yürüyüş kapsamında bugün Adıyaman ve Gaziantep'te olacak. Yürüyüş 17 Ekim’de TBMM önünde sona erecek.