KESK İzmir maaş bordrosu yaktı: 'Sefaleti kabul etmiyoruz'

KESK İzmir Şubeler Platformu TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine tepki göstermek ve kamu emekçilerinin taleplerini dile getirmek üzere Konak'ta yaptığı basın açıklamasında, “TÜİK rakamları yalan, yoksulluk ise hayatlarımızın gerçeği” dedi. Sefalet ve yoksulluğa teslim olmayacaklarını belirten platform üyeleri tepkilerini maaş bordrolarını yakarak gösterdi. Yapılan açıklamada sık sık "Sefalete teslim olmayacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Platform adına açıklamayı Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Turgut Angün okudu. Platform ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve şu an da gözaltında bulunan emekçi arkadaşları için adalet talep etti.

“HER GÜN BİZLERİ SEFALETE SÜRÜKLÜYORLAR”

Angün, açıklamasında “Her gün bizleri yoksulluk ve sefalet girdabına sürükleyenlere teslim olmayacağız” diyerek KESK’in bu düzene itiraz eden tutumunu bir kez daha yineledi. TÜİK’in açıkladığı verilerin sahte olduğunu belirten Angün, “Sizin rakamlarınız yalan ama bizim yoksulluğumuz gerçek” dedi.

“TÜİK ARTIK HEPİMİZİN PATRONU OLMUŞTUR”

Turgut Angün, asgari ücretin, emekli aylıklarının ve kamu emekçilerine yapılacak zamların TÜİK’in açıkladığı yapay enflasyon oranlarına göre belirlendiğini vurguladı. “TÜİK bugün hepimizin patronu haline gelmiştir” diyen Angün, kamu emekçilerine dayatılan zam oranlarının gerçekle bağdaşmadığını ifade etti.

“ENAG GERÇEKLERİ ORTAYA KOYUYOR”

Angün, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1 olarak açıkladığını, yıllık enflasyonu ise yüzde 35,05 olarak duyurduğunu aktardı. Buna karşın, bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG’ın Haziran ayında aylık enflasyonu yüzde 3,05, altı aylık enflasyonu yüzde 25 ve yıllık enflasyonu yüzde 68,68 olarak açıkladığını belirterek, “Sizce hangi rakamlar daha gerçekçi?” diye soran Karakaş, “İktidar sözcüleri ‘enflasyon düştü’ diyor. Peki sizin cebinizdeki enflasyon düştü mü?” sözleriyle halkı düşünmeye çağırdı.

“SEFALET ZAMMINI KABUL ETMİYORUZ”

Turgut Angün, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının sadece yüzde 16,67 artırılacağını, kamu emekçilerinin ise enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 15,57 oranında maaş zammı alacağını hatırlattı. “Bu oranlar yaşadığımız gerçek enflasyon karşısında sefaletin ta kendisidir” diyerek sözlerini sürdürdü.

“MAAŞLARIMIZDAN ÇALMAYA DEVAM EDİYORLAR”

“Bozuk bir plak gibi ‘emekçiyi enflasyona ezdirmedik’ diyorlar. Oysa her şey ortada” diyen Angün, yıl başından bu yana vergi, harç, KDV ve ÖTV gibi kalemlerde yapılan zamları sıraladı. Kamu çalışanlarının maaşlarının giderek yoksulluk sınırının altına itildiğini ifade etti.

Angün, “Bugün açıklanan verilere göre eğitim enflasyonu yüzde 73,33, kira enflasyonu yüzde 65,54. Ortalama kira ülke genelinde 22 bin TL’yi, büyükşehirlerde 27 bin TL’yi geçti" ifadelerini kullandı.

Doğalgaza yapılan son dakika zammının, TÜİK verilerine yansımaması için kasıtlı olarak geciktirildiğini belirten Angün, “Bugün açıklanan enflasyonu düşürmek için doğalgaz zammı gizlendi. Bu da bir Ali Cengiz oyunudur” dedi.





“YILLARDIR OYALANIYORUZ”

Toplu sözleşme sisteminin adil olmadığını, yıllardır kamu emekçilerinin iktidarın ve yandaş konfederasyonların gölgesinde şekillenen bir sistemle oyalandığını söyleyen Angün, “Yedi dönemdir, on dört yıldır aynı oyun sahneleniyor. Bu masa emekçiye sefalet getiriyor” şeklinde konuştu.

“GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME, GREV HAKKI İSTİYORUZ”

Angün, iktidarın ve onaylayıcı sendikaların dayattığı bu yapıya artık dur denmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu emekçilerini ve emeklileri şu sözlerle mücadeleye çağırarak,“İnsanca yaşanacak bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için gelin omuz omuza verelim. Hepimizi yoksullaştıran bu düzene artık ‘yeter’ demenin vaktidir" dedi.

“ÇAĞRIMIZ TÜM HALKADIR”

Turgut Angün, sadece kamu emekçilerine değil, geçim mücadelesi veren tüm yurttaşlara da seslendi. “Bu çarkın altında ezilen herkes için mücadele ediyoruz” diyen Karakaş, halkı yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı birlikte mücadele etmeye davet etti./İZMİR