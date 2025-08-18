KESK’ten hükümete sert tepki: ‘Sefalet dayatmasını kabul etmiyoruz’

AKP hükümetinin işveren heyeti, 2026 yılı için memurlara vereceği zam teklifi; İlk altı ay için öngördüğü %10 zamma +1 puan, ikinci altı ay için öngördüğü %6 zamma +1 puan oldu.

Böylece toplam artış oranı %17’nin altında kalırken, enflasyon farkına ilişkin herhangi bir düzenleme de teklif metninde yer almadı.

KESK Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, teklifin “sefalet dayatması” olduğu söylendi. Açıklamada, “kamu emekçilerine açlık sınırına yakın ücret öngörüldüğü, emeklilerin sadaka kırıntılarına mahkûm edildiği, vergi adaletsizliğinin sürüp sermayenin kollandığı, kira yardımı, ücretsiz kreş, 3600 ek gösterge ve ikramiye taleplerine kulak tıkandığı ve grev hakkının yok sayıldığı” vurgulandı.

KESK, bu nedenle hükümetin teklifini “yok hükmünde” saydıklarını duyurdu.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Açıklamada, emekçilerin bu dayatmayı kabul etmeyeceği belirtilerek “tek yol örgütlü direniş ve genel grev” çağrısı yapıldı:

“Sefalet teklifini reddediyoruz. Hakem heyeti oyununu tanımıyoruz. Mücadelemizi büyütüyoruz. Bu saldırıya verilecek tek yanıt, üretimden gelen gücümüzü örgütlü biçimde kullanmak, yani genel greve hazırlanmak olacaktır.”

SENDİKALARA ÇAĞRI

KESK ayrıca yetkili konfederasyon ve sendikalara seslenerek, sürecin hakem heyetine götürülmemesini istedi:

“Hakem heyetine gitmek, bu sefalet masasının ortağı olmak demektir. Emekçilerin gerçek iradesinin gereğini yerine getirin.”

BİRLEŞİK MÜCADELE VURGUSU

KESK, bugün 7 kamu konfederasyonu ile ortak bir irade açıkladıklarını, ilerleyen dönemde “çok daha geniş bir birleşik mücadele hattı” örerek hükümetin bu politikasına karşı duracaklarını bildirdi: “Bugün yüzbinleriz, yarın milyonlar olacağız.”