KESK ve Eğitim-Sen ‘yaşam nöbeti’ kapsamında MEB’e yürüdü: ‘Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa’

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından eğitim meslek örgütlenmelerinin eylemleri sürüyor. KESK Ankara Şubeleri Platformu ile Eğitim-Sen; saldırıların ilk gününden beri süren yaşam nöbeti kapsamında dün Ankara Yüksel Caddesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne kadar yürüdü ve bakanlığın önünde basın açıklaması düzenledi.

‘GENEL GREV, GENEL DİRENİŞ’

Yürüyüş kapsamında katılımcılar; “Okullarda şiddete hayır” yazılı pankart tutarken; “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa”, “Genel grev, genel direniş”, “Eğitimde şiddet politiktir” ve “Yusuf Tekin istifa” sloganları attı. Eyleme SOL Parti, DİSK, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Halkevleri de destek verdi. Eylemde; KESK Eş Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, SOL Parti Sözcüler Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı ve eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’da katıldı.

‘ÇÜRÜK DÜZEN, ÖLÜ ÇOCUKLAR’

Yürüyüş Yüksel Caddesi’nde başladı ve Kızılay metrosundan Milli Eğitim Bakanlığı’na kadar sürdü. Kitle, bakanlığın önünde kortej oluşturdu. Konuşmaların gerçekleştirilmesi için de bir kürsü kuruldu. Eylemciler kürsünün önüne, yere dövizler koydu. Dövizlerde; “Affını isteyeceksin ama biz seni affetmeyeceğiz”, “Okul bahçesine park yapılmaz, koridorlarda koşulmaz, okula silahla girilmez!”, “Makamınız değil, çocuklarımız kutsaldır”, “Tuvalete sabunu boşver, sadece yaşamak istiyoruz”, “Çürük düzen, ölü çocuklar”, “Çocukların katili saray düzeni”, “Tonguç babayı unutmadık”, “Yusuf hiç tekin değilsin” ve “Yusuf Tekin istifa” ifadeleri yazılıydı.

‘SİYASETİNİZ ÇOCUKLARDAN SOĞUKKANLI FAİLLER YARATTI’

“Eğitimde şiddetin baş sorumlusu Yusuf Tekin istifa” sözleriyle konuşmasına başlayan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak; “Okullarda yaşanan bu vahşeti sadece bir ‘güvenlik zafiyeti’ olarak geçiştiremezsiniz. Bu tablo; eğitimden kültüre, ekonomiden sosyal politikalara kadar yıllardır sürdürülen yanlış politikaların doğrudan, somut ve kanlı bir sonucudur. Şiddeti sıradanlaştıran, dilini yaygınlaştıran, toplumu kutuplaştıran siyasetiniz; bugün 14-16 yaşındaki çocuklardan soğukkanlı failler yaratmıştır. Gençleri geleceksizliğe, umutsuzluğa ve mafyatik ilişkilere mahkûm eden bu düzen, okullarımızı birer şiddet mekânına çevirmiştir” dedi.

‘SİZİN HALKA BORCUNUZDUR’

Sorunun polisiye tedbirler almakla çözülemeyeceğini belirten Irmak; “Eğitim kurumlarını birer hapishaneye çevirerek şiddeti önleyemezsiniz. Çözüm; liyakat yerine sadakati esas alan idari yapıyı dağıtmaktır. Çözüm; rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarını yeniden ayağa kaldırmaktır. Çözüm; ÇEDES ve MESEM gibi projelerle eğitimi tarikatlara, cemaatlere ve sermayeye peşkeş çekmekten vazgeçmektir. Çözüm; laik, bilimsel, kamusal, cinsiyet eşitlikçi eğitimi inşa etmektir. Yusuf Tekin, derhal tüm toplumdan özür dilemeli ve o koltuğu terk etmelidir. İstifa bir hizmettir ve sizin halka borcunuzdur” ifadelerini kullandı. Eylemde ayrıca; KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Eğitim-Sen kurucu genel başkanı ve eski milletvekili Yıldırım Kaya ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan temsilciler de konuştu. Konuşmacılar, Tekin’e istifa çağrıları yaptı.

‘BAKAN BUNU YAPARSA, ÖĞRENCİ DE BU HALE GELİR’

Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem ise; “Bu bir sonuç. Özellikle son 25 yıldır sürekli değiştirilen müfredat, okulların tamamının imam hatiplere çevrilmesi bu durumun öncülü. Öğrencilerimiz ve velilerimiz öyle bir duruma geldi ki, okulda öğretmen dövebiliyor, başka yere gönderebiliyor. Bir diğer sorun ise okullarda rehber öğretmenlerin eksik olması. 200’den aşağıya öğrenci varsa rehber ataması yapılmıyor. Bu yaşanan sürecin sonucu. Ekonomik yoksulluk çeken veliler, çocuklarıyla ilgilenemiyor. MESEM’lerde çocuklar ölüyor. O kadar çok yaşadığımız bir sorun var ki bu patlama. Toplumdan bağımsız düşünemeyiz bunları. Milli Eğitim Bakanı sanki bir partinin neferi gibi yanıt veriyor, bakan bunları yaparsa öğrenci de bu hale gelir” dedi.

‘BİZ HALKIMIZA SÖYLÜYORUZ’

Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sibel Gökçe Evci de “Bugün bu okullarda yaşanan katliamlar da politik ve maalesef bunu tekrar tekrar göreceğiz. Çok üzgünüz, öfkeliyiz. Hiçbir çocuğun canının acımasını istemem. Okullarda tartıştığımız şeyler çok farklıydı: Daha önce okullara gelen temizlik görevlilerinin nitelikli olmasını istiyorduk. Yusuf Tekin’le birlikte okulda temizlik görevlisi olsun demeye başladık. Biz şimdi öğretmenlerin, öğrencilerin can güvenliği korunsun diyoruz. Bu ülkede deprem oldu, binlerce insa öldü; Bolu’da otel yandı, yüzrlerce insan öldü... Hiçbir şey olmadı. Biz biliyoruz bunların istifa etmeyip, kendi saltanatlarını sürdüreceklerini. Biz bunları halkımıza söylüyoruz” ifadelerini kullandı.