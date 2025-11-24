KESK: Yoksulluğun ve sefaletin bütçesi

KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak, “Halktan, emekten yana bütçe” talebiyle Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, 2026 bütçesini sert sözlerle eleştirdi.

Koçak, “Bu bütçe emeğin değil, sermayenin bütçesidir. Yoksulluğu, eşitsizliği ve güvencesizliği büyütüyor” dedi. Samsun’da gerçekleştirilen bölge mitingine Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Çorum illerinden emekçiler katıldı. Koçak, bütçenin büyük kısmının sermayeye, faize ve savaş harcamalarına aktarıldığını belirterek “Milyonların maaşından, sofrasından, pazardan alınan vergilerle bütçe yapılıyor ama adil bölüşüme gelince biz yokuz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de gelir dağılımının her yıl kötüleştiğini vurgulayan Koçak, dolar milyoneri sayısının artmasına rağmen halkın derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Koçak konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bütçeler sınıfsal tercihtir. Bu bütçe bir yeniden bölüşüm değil, sömürünün belgesidir. Kaynaklar sermayeye, faiz lobilerine ve yandaş müteahhitlere akıyor. Halkın gerçek ihtiyaçları yok sayılıyor.” 2026 bütçesinin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerde reel düşüş anlamına geldiğini belirten Koçak, kamu hizmetlerinin çöküşe sürüklendiğini söyledi. Koçak, kadınlara ayrılan payın yüzde 1’in altında olmasını “eril bütçe” diyerek eleştirerek “Kadınlar hem işte sömürülüyor hem evde görünmeyen emekle tükeniyor. Kadına yönelik şiddet artarken bütçede kadını korumaya dair ciddi bir kalem yok” dedi. Emeklilerin de açlık sınırının altında bırakıldığını belirten Koçak, özel sigorta şirketlerine alan açan düzenlemeleri “kamusallığın çökertilmesi” olarak nitelendirdi. Gençler için bütçede hiçbir umut olmadığını söyleyen Koçak, “Her beş gençten biri ne eğitimde ne istihdamda, yurtdışına göç etmek zorunda kalıyor.” dedi.