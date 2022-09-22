KESK’ten 220. eylem: İşimize geri döneceğiz!
Kanun hükmünde kararname (KHK) mağduru devlet memurları her hafta oturma eylemi düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “İşimize geri döneceğiz” sloganıyla 220. kere İzmir Karşıyaka’da toplandı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 15 temmuz darbe girişiminin ardından işlerinden ihraç edilen KHK mağduru devlet memurları 220. kere İzmir Karşıyaka’da toplandı.
İzmir’de Karşıyaka Çarşısı girişinde buluşan ve “Tecrit insan hakları ihlalidir” pankartları açan KESK üyeleri, kamudan ihraç edilen emekçilere destek açıklaması yaptı. Grup adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, “Her defasında da söylediğimiz gibi, ihraç edilen arkadaşlarımızın darbeyle en ufak ilişkisi yoktur, olamaz da. 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek siyaseten muhalif gördüğünüz arkadaşlarımızı da ihraç ettiniz. Onlar hakikatin yanında oldukları için muhalifti. Onlar demokrasinin, barışın, özgürlüğün ve insan haklarının yanında oldukları için muhalifti. Talana ve kıyıma, zulme ve zalime, haksızlığa ve hukuksuzluğa, ötekileştirmeye ve yalnızlaştırmaya karşı oldukları için muhalifti. Gün gelir ve hakikatler açığa çıkar elbet dedik. Arkadaşlarımız işlerine dönecek dedik. Göreceksiniz ki bu kaçınılmaz son olacak. İhraç edilen arkadaşlarımız işlerine iade edilecek ve ancak o zaman hukukun kırıntılarından söz edebileceğiz ve ancak o zaman adaletin başlayabileceğini göreceğiz ve ancak o zaman normalleşmeden söz edebileceğiz. Eninde sonunda işimize geri döneceğiz” diye konuştu.
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