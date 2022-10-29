Kestane toplarken uçurumdan düştü, yaralandı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 07:37

Olay, akşam saatlerinde Geyve Maksudiye Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Hacer Gümüş, buluşma noktasına geri gelmedi. Bunun üzerine eşi, Hacer Gümüş'ü cep telefonundan aradı.

Hacer Gümüş’ün telefonuna da ulaşamayan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Hacer Gümüş için arama- kurtarma çalışması başlattı.

20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Hacer Gümüş’ün en son görüldüğü noktadan yola çıkan ekipler, kadını bir uçurumun dibinde yaralı halde buldu. İplerle uçurumun dibine inen ekipler, Hacer Gümüş’ü düştüğü yerden çıkardı.

Kestane toplarken yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandığı ve telefonunun şarjının bittiği için kimseyi arayamadığı öğrenilen Hacer Gümüş’ün bacağının kırıldığı belirlendi. Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hacer Gümüş tedaviye alındı.