KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolünü yitirdiği otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü Ali Ö (37) gözaltına alınıp, 8 bin 75 lira para ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.
Feci kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi.
Ali Ö’nün kontrolünü yitirdiği 67 ACE 099 plakalı otomobil, yoldan çıkıp önce KGYS kameraları kutusuna, ardından park halindeki 67 ABF 965 plakalı hafif ticari araca çarptı.
AYAKKABILAR ETRAFA SAÇILDI
Savrulan hafif ticari araç da yanındaki 67 TV 830 plakalı otomobile ve arkasındaki ayakkabı mağazasına çarptı. Mağazanın camları kırıldı, bazı ayakkabılar ise etrafa saçıldı.
Kaza yerine gelen polisler yaptıkları kontrolde Ali Ö.’nün 1.94 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM şubesinde skandal görüntü!
- Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf