KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolünü yitirdiği otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü Ali Ö (37) gözaltına alınıp, 8 bin 75 lira para ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:53
KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Ali Ö’nün kontrolünü yitirdiği 67 ACE 099 plakalı otomobil, yoldan çıkıp önce KGYS kameraları kutusuna, ardından park halindeki 67 ABF 965 plakalı hafif ticari araca çarptı.

AYAKKABILAR ETRAFA SAÇILDI

Savrulan hafif ticari araç da yanındaki 67 TV 830 plakalı otomobile ve arkasındaki ayakkabı mağazasına çarptı. Mağazanın camları kırıldı, bazı ayakkabılar ise etrafa saçıldı.

Kaza yerine gelen polisler yaptıkları kontrolde Ali Ö.’nün 1.94 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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