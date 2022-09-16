KHK’li işçiler İzmir’de sokağa indi

16 Eylül 2022 Cuma, 10:21

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası, 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kadro verilen işçilerin hakları için İzmir’de sokağa çıkarak eylem düzenledi. Konak Meydanı girişinde düzenlenen eylemde konuşan Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, düzenlemenin aldatmaca olduğunu niteleyerek, taşeron işçiler için eşitlik ve adalet istediklerini duyurdu.

DİSK Genel İş Sendikası, İzmir genelinde belediyelerde çalışan KHK’lı işçilerin seslerini duyurmak amacıyla bir açıklama yaptı.

“Kadro istiyoruz”, “Belediye işçisi kamu işçisidir” pankartları açan işçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Belediye şirket işçileri de uzun zamandan beri büyük bir eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor. İşçiler için bu ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin adı kadro aldatmacasıdır. Sendika olarak söz konusu ayrımcılık ve adaletsizliğe karşı, belediye işçileri de kamu işçisidir dedik. Kamu işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerden belediye işçileri yararlanamıyor ve düzenlemelerin dışında tutuluyor. Belediye şirket işçilerinin kadro ve ilave tediye hakkı verilmelidir. 696 sayılı KHK ile beraber kamuda çalışan taşeron işçilerden merkezi idarede bulunanlar doğrudan kadroya geçerken, belediyelerde çalışan işçiler ise ne yazık ki kadro yerine belediye şirketlerine geçiş yapmıştır. Bu durum 450 bine yakın belediye işçisinin ayrımcılığa uğramasına ve hak mağduriyetine neden olmuştur. Mağduriyet bir an önce sona erdirilmeli ve belediye şirketlerinde çalışan işçiler de diğer işçiler gibi kadroya geçirilmelidir. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı istiyoruz” diye konuştu.