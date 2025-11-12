Kıbrıs adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

GKRY'nin Baf kenti açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

Baf kenti açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bu kez 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin yerel saatle 16.24'te yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı bildirilerek, başta batı kesimleri olmak üzere Kıbrıs Adası’nın büyük bölümünde hissedildiği aktarıldı.

Depremde, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.