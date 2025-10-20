KİK uyardı, kurum ısrar etti: İstanbul Üniversitesi'nde tartışmalı ihale!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin “Sınav Evrakı Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesinde tartışma yaratan bir süreç yaşandı. Yaklaşık maliyeti 41 milyon 791 bin TL olan ihaleye yedi firma katıldı. Ancak 16 milyon 579 bin TL’lik en düşük teklif dahil beş teklif çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldı. “Aşırı düşük teklif açıklaması yeterli bulunmadı” denilerek elenen firmalar yerine, 35 milyon 733 bin TL teklif veren anonim şirketin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar verildi. Böylece ihalenin, en düşük teklifin yaklaşık 19 milyon lira üzerinde bir bedelle sonuçlanmasının önü açıldı.

'AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİN'

20 Ağustos 2025 tarihinde yapılan ihalede, üç firma “aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı veya yetersiz bulunduğu” gerekçesiyle elenirken, bir firma geçici teminat bilgisini eksik girdiği, bir diğeri ise EKAP üzerinden bilgiye ulaşılamadığı için değerlendirme dışı bırakıldı. Böylece yedi tekliften yalnızca ikisi geçerli kaldı. Elendiğini belirten firmalar durumu Kamu İhale Kurumu’na (KİK) taşıdı. KİK, 17 Eylül 2025 tarihli kararında “aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiğine” hükmetti.

ÜNİVERSİTE AYNI KARARDA ISRAR ETTİ

KİK kararının ardından İstanbul Üniversitesi, 26 Eylül’de firmalardan yazılı açıklama istedi ancak sunulan yanıtları “yetersiz” buldu. Üniversite, 14 Ekim 2025 tarihli komisyon kararında daha önceki değerlendirmesini değiştirmedi ve 35 milyon 733 bin TL’lik teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak yeniden belirledi. Aynı kararda, 39 milyon 878 bin TL teklif veren inşaat turizm şirketi ise ikinci en avantajlı teklif olarak kayda geçti.