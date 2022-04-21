Kılıç: Evlenmek hayal, çocuk yapmak lüks oldu

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:48

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, “23 Nisan Çocuk Bayramı Haftası’nda çocuk bayramını konuşmak, kutlamak yerine maalesef çocuk yoksulluğunu konuşuyoruz.” dedi. Kılıç, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmişken, Meclis’in, Ata’mızın kurtardığı bu topraklarda yaşayan çocukların maalesef derin yoksulluğunu konuştuğunu ifade etti.

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, Kılıç, Türkiye’de yoksulluğun içinden çıkılamaz boyutlara ulaştığını ve her zaman olduğu gibi bundan en çok etkilenen grubun da tabii ki çocuklar olduğunu vurguladı.

Çocuklar derin bir yoksulluğun içinde doğarken geleceklerinin de yoksulluk içinde şekillenmeye devam ettiğine işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yetersiz beslenmeden kaynaklı sağlıksız bir nesil yetişiyor ki bu, tüm hayatlarını etkileyecek yetersiz beslenme sonucu fiziksel büyümeleri, sosyal ve duygusal gelişimleri de tabii ki engelleniyor. Kronik sağlık sorunları artarken öğrenme bozuklukları ve travmaları da artıyor. Sonuçta çocuklar, hayata güvensiz ve gelecek kaygısıyla başlayacak hale geliyorlar ve hayatları boyunca da bununla mücadele etmek zorunda kalacaklar. Tabii ki çocuklar ailelerine bağımlılar, pazar artıklarıyla beslenen, yağmurda, çamurda, ‘askıda ekmek’ kuyruklarında hayatları heba olan yurttaşlarımız, maalesef bildiğiniz üzere yeterli gıdaya ulaşamıyor.

YURTTAŞ ET VE SÜR ÜRÜNLERİNE ERİŞEMİYOR

Bugün ailelerin yüzde 41’inin herhangi bir sağlık güvencesi yok, yüzde 34’ü de sağlık güvenceleri ilaçlarını karşılamadığı için yeterli ilaca ulaşamıyor. Uzaktan eğitim bize gösterdi ki Türkiye’de çocukların eğitimde yaşadığı fırsat eşitsizlikleri çok çok büyük derecelerde ve hepimiz bunu hep beraber gözlemledik. Kimi çocuğun evinde hem televizyon hem bilgisayar hem tablet varken; maalesef kimi çocuğun evinde yiyecek bir lokması bile yok. 5-17 yaş arasındaki çocukların istihdam oranı yüzde 5’leri aştı. Çalışan çocukların yüzde 35’inden fazlası eğitimine devam edemiyor ve gün geçtikçe de çocuk işçiliği artıyor.”

Kılıç, aileler için bebek maması ve bebek bezi almanın, hele ki et ve süt ürünleri almanın artık hayal olduğunu; hatta artık bu ülkede evlenmenin de hayal, çocuk yapmanın da lüks olduğunu vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İktidarın yanlış politikalarıyla çocuklarını besleyemeyen, sağlık ve eğitim hakkından mahrum bırakan, çocuk işçiliğini artıran, geleceği karanlık bir nesil yetiştiren ülke halini aldık. Kaçırılan çocuklar bulunamıyor, şüpheli çocuk ölümlerindeki failler cezalandırılmıyor, bulunmuyor. Rabia Naz Vatan’ın, Burak Oğraş’ın, Volkan Beyhan’ın ve Ali Emir’in acılı aileleri halen adalet bekliyor. Uyuşturucu kullanma yaşı maalesef 9-10 yaşlarına kadar düşmüş durumda bu ülkede.

Güvenlik konusunda Aile Bakanı, çocukları koruyamadığı gibi koruma altındaki çocukları tüm dünyaya ifşa ediyor; hele Ensar Vakfı’ndaki çocuklar tacize, tecavüze uğrarken o dönemin Bakanının önündeki tebrik kuyruğunu, Meclisini o halini, vekillerin o halini hatırlamak bile istemiyorum, hatırlatmak bile istemiyorum.

Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu ülkenin en doğusundan en batısına kadar tüm çocuklarımızın kandan, kavgadan uzak, yatağa aç girmeden huzur içinde uyuyacağı, parklarında, meydanlarında özgürce oynayacağı, sağlık ve eğitim hakkından eşit ve adil bir şekilde yararlanacağı bir ülkeyi, eşit, adil bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”