Kılıçdaroğlu bileğindeki dikkat çeken ayrıntının hikâyesini anlattı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:08

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde evinin mutfağında çektiği bir videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir de ayrıntı vardı. CHP lideri bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka takmıştı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu bilekliğin hikâyesini anlattı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun dün akşam (23 Mart) katıldığı Halk TV'deki Liderler Masası programının ardından Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleşen sohbetten bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Kızılaycılar ile bir toplantı yaptım. İl başkanlarıyla. İl başkanlığı yapan bir kadın bunu taktı. Leyleği bekleyeceğiz. Görünceye kadar kalacak burada. Leyleği görünce çıkaracağız."

(Özel) işte o bilekliğin sırrı.

Yayın çıkışında saat 22’de Kılıçdaroğlu’nun makamındaki sohbetimizden. @kilicdarogluk pic.twitter.com/Z5S5JbSsS4 — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) March 24, 2023

NE ANLAMA GELİYOR?

Mart ayının başında takılmaya başlanan marteniçka, martipi ya da martenitsa bileklikleri Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri.

Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılan bileklik meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor. Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.