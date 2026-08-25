Kemal Kılıçdaroğlu, 'çerçeve yasa'yı iktidardan daha çok savundu: 'Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz'

CHP Genel Başkanlığı'na 'mutlak butlan' olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Genel Merkez'de ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda parti içindeki arınma süreci, belediyelerdeki son durum ve örgüt atamalarının yer alacağı belirtildi.

"SİYASET KİŞİSEL HESAPLARDAN ARINMAK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu, arınma, Yeni Parti ve kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunu her yerde söylerim. Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz belli bir makam için gelirseniz yolsuzluk yaparsanız cebinizi doldurursanız tarihin çöp sepetine vatandaş sizi bir süre sonra gönderir. Siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Devletin hazinesine el uzatmıştır. Biz Beytülmala el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz, öyle bir düşüncemiz yok. Allah göstermesin.

Kim ahlaklı davranıyorsa kim Beytülmala hazineye el uzatmayacaksa kim hazineyi vatandaşın çıkarı için kullanacaksa bunun yanında olacağım diyeceksiniz. Biz onu yapacağız diyeceksiniz. Siyaset, kişisel hesaplardan arınmak zorundadır. eğer biz Siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Ali bunu yaptı veli bunu yaptı hayır. Biz neyi yapacağız biz ona odaklanacağız."

"CHP'DEN AYRILANLARLA TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Yeni Parti'ye ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki tartışmaya girmeyin bizim derdimiz ayrıdır. Kısır tartışmalara girmeyin. Böyle bir tartışmayla asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları diye kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Kısır tartışmaların bir parçası olmayız." ifadelerini kullandı.

"ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Kurultay sürecine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Kapsamlı bir toplantı yapacağız kurultay öncesinde. Bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

ÇERÇEVE YASAYA İLİŞKİN NET MESAJ

CHP lideri Çerçeve Yasa'ya ilişkin ise “Çerçeve yasa ile ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü söyledik ve dile getirdik CHP olarak. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Barışı istiyoruz. Bu ülkenin kendi ve komşu coğrafyalarında büyümesini istiyoruz.” dedi.

"24 SAAT ÇALIŞMANIZI İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, il başkanlarından beklentilerine ilişkin ise “Sizden isteğim 24 saat çalışmanız. Açacaksınız telefonu genel başkana diyeceksiniz ki şöyle bir sorunumuz var çözemiyorum gücüm yetmiyor. Destek ordusu göndeririz size yeter ki siz kararlı olun. O nedenle sizden isteğim alana hakim olun. Siz makamlarınızda oturursanız olmaz. Siyasette makam yoktur. Ahlaki temelli bir siyaset oluşturacağız. Kirli adamları yanımızda tutmadık ahlaklı dürüst insanlarla yol yürüdük." dedi.