Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun

Sare Halıcı isimli bir yurttaş, KPSS 10 puan türünden aldığı 92.790 puana rağmen sözlü sınavdan 58 puan alarak elendiğini gösteren belgeyi Twitter hesabından paylaşarak “Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı! #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Halıcı’nın sözlü mülakata tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur!

Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim. https://t.co/e6hHSpASbd