Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan KPSS’den 92 üzeri puan alıp atanamayan bir yurttaşın paylaşımını alıntıladı. Kılıçdaroğlu, “Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun” ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00
Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun
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Sare Halıcı isimli bir yurttaş, KPSS 10 puan türünden aldığı 92.790 puana rağmen sözlü sınavdan 58 puan alarak elendiğini gösteren belgeyi Twitter hesabından paylaşarak “Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı! #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Halıcı’nın sözlü mülakata tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

“SADECE AMA SADECE BU KONUYLA İLGİLENECEĞİM”

  • Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum.
  • Gece uzun… Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim.

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