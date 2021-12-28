Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti

28 Aralık 2021 Salı, 11:37

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Milli Yüzücü Sakçı'yı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.