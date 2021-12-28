Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.
Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.
Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Milli Yüzücü Sakçı'yı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- HDP binasına saldırı
- Özer Sencar son anketi açıkladı