Son dakika | Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları bir araya geldi

28 Aralık 2021 Salı, 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Liderler toplantı sonrasında ortak açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM" ÇAĞRISI YAPTI

HDP'li Buldan ise erken seçim çağrısında bulundu ve "Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir" diye konuştu.

Buldan şunları söyledi:

"Elbette Türkiye'nin temel sorunları konusunda her parti kendi görüşünü sunar biz de bugün bunu yaptık. Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunları bellidir. Muhalefet partileri olarak bunun sorumluluğunu taşıyarak bunların nasıl çözülebileceğini ve Türkiye'nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alış verişinde bulunduk. Bir kriz süreci yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de çoklu krizleri yaşıyoruz. Her alanda krizin olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomik, sosyal, siyasal krizler başta olmak üzere adalet konusunda da hukuk konusunda da büyük bir kriz yaşandığını da özellikle belirtmek isterim. Çünkü bugün aynı zamanda Roboski Katliamı'nın 10. yıl dönümü.

Hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Roboski Katliamı'nın gerçek failleri henüz ortaya çıkmadı ve yargılanmadı. Yine Emine Şenyaşar'ın bir adalet arayışı var. Dolayısıyla bütün bu meseleleri çözmek üzere Türkiye'nin yeni bir anlayışa ve yeni bir yönetime ihtiyacı var. Bu da tabii bir erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye'nin gündemine gelecektir. Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir. Biz görüşlerimizi sayın genel başkana ifade ettik. Bir ortak önerge ile bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifini sunduk sayın genel başkana. Bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini iletecekler."