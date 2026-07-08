Kılıçdaroğlu, her hafta farklı bir başlıkta basın toplantısı planlıyor: Seçilmişler sahada, butlan salonda

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezden ayrılarak il gezilerine başlayan Özgür Özel, dünü Eskişehir’de geçirdi. Partinin seçilmiş kurmayları, Özel’in halkla birebir olan bu temaslarının devam edeceğini belirtti. Butlan yönetimi için “Sokağa çıkamıyorlar, çıksalar bile tepki görüyorlar. İstenmiyorlar” yorumunu yapan kurmaylar “Onlar genel merkez, ev, basın toplantısı salonu üçgeninde. Biz halkla iç içe olmaya devam edeceğiz. Sokakta güzel bir ilgi var. Bunu canlı tutacağız. İlerlediğimiz yolda vatandaş bizden ne istiyor, birebir onlarla konuşarak göreceğiz” dedi. Bu kapsamda Özel yönetiminin bu il gezilerini hem halktaki tepkiyi canlı tutma hem de olası bir yeni parti için nabız yoklama olarak değerlerdirdiği görülüyor.

BASIN TOPLANTILARINA BAŞLIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise, şu anda NATO zirvesindeki gelişmeleri takip ettiğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun da zirveyle ilgili düzenli olarak bilgilendirme aldığını belirten parti kurmayları “Genel başkan geçen hafta yaptığı NATO açıklaması gibi bundan sonra her hafta tek bir toplumsal soruna özel basın toplantısı yapmayı düşünüyor. Bu grup toplantısından ayrı bir basın toplantısı olacak. Gündemi parti içi tartışmalar olmayacak. Hem sorundan hem de kendi çözüm önerilerinden söz edecek” bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak bu cuma günü emeklilerin geçim sıkıntıları ve bu konuda hazırladıkları çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Parti içi tartışma konularının ise Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında ele alınacağı belirtiliyor. Bu hafta Kılıçdaroğlu’nun bir MYK toplantısı da olabileceği kaydedilirken, bu toplantı sonrası butlan yönetiminin il başkanlıklarının ardından ilçe başkanlıklarında da değişikliğe giderek örgütlerdeki hakimiyetini artırmayı planladığı söyleniyor.