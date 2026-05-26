Kılıçdaroğlu kanadı, ‘Tedbir kararı varken kurultay olmaz’ diyor: CHP, kurultaya gidecek mi?

CHP’de polis baskınıyla partiye girilmesine yönelik tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu kanadı yaşananların “kendi hatası olmadığını” söylüyor. O gün genel merkez önüne giden vekiller, Özel yönetiminin “Saat 12’de kurultay tarihi belirlemek üzere görüşecektik ama baskına geldiler” açıklamasına karşın, sabah saatlerinde görüşmek için randevulaştıklarını belirtiyor. Vekiller “Oraya gittiğimizde ‘Sadece milletvekillerini alın’ dedik ama dinlemediler. CHP, CHP’lileri içeri almadı” diyor.

‘KEMAL BEY ÜZGÜN’

Partiye polisle girme niyeti olmadığını savunan vekiller, “kriminal tiplerle baskına geldiler” sözlerini de kabul etmiyor. Polisin oraya “güvenlik amacıyla çağırıldığını” savunan Kılıçdaroğlu kanadı, “Adnan Beker otobüslerle CHP’li olmayanları içeriye doldurmuştu. Binaya tebligat yapmak için girmek zorunda kalındı. Binayı yıkmışlar, dökmüşler, parçalamışlar. Harap edilmiş. Bir CHP’li CHP binasına neden zarar verir?” diyor.

Kılıçdaroğlu’nun yaşananlarla ilgili yorumu da “Kemal Bey yaşananlardan çok üzüntülü. Hem CHP’lilerin CHP’ye alınmamasından hem de polisle CHP’nin boşaltılıp içinin harabeye döndürülmesinden üzgün” ifadeleriyle anlatılıyor.

‘İLK GÜNLERDE ÖFKE OLABİLİR’

Bundan sonra Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin ise ilk olarak cumartesi günü genel merkeze geleceği belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte de partide olağan işleyişin devam edeceği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kanadı, baskın sonrası Kılıçdaroğlu’nu da destekleyen bazı vekillerin tepki paylaşımları yapmasını “İstenmeyen olaylar sonrası ilk günlerde bir takım öfkeli hareketler olabilir. Sonra zamanla itidal olur” diyerek değerlendiriyor.

KURULTAY BELİRSİZ, İHRAÇLAR BEKLENİYOR

Partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna karşı ise yasal süreç işaret ediliyor. Tedbir kararı varken partinin kurultaya gidemeyeceği söylenirken “Yasal sürecin tamamlanması sonrası kurultay süreci başlayacaktır” deniliyor. Bu süreçte ise Kılıçdaroğlu’nun adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla geçen isimler için disiplin süreçlerini başlatacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu kanadı “Bu süreçte adı yolsuzlukla geçen, suça bulaştıkları kesin olan arkadaşlarımızın partiyle ilişiği kesilir. Partimize yakışmayan davranışlarda bulunan kişilerle ilişik kesmek gerekir” diyor.

BAYRAM SONRASI PM TOPLANTISI

Kılıçdaroğlu kanadının yaptığı bilgilendirmeye göre; Kılıçdaroğlu 30 Haziran’da genel merkezde bayramlaşma gerçekleştirecek. CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Hasan Öztürkmen ve Barış Bektaş bayramlaşmanın kabul heyetinde yer alacak. Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir de partilere ziyaret yapacak heyette olacak. Partinin mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi’nin de 1 Haziran’da toplanması bekleniyor.