Kılıçdaroğlu'ndan Enver Aysever'e destek

11.12.2025 18:53:00
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından tutuklanan gazeteci Enver Aysever'e destek mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu "Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhâl serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Enver Aysever, ülkesini seven bir gazetecidir.

Halk; gazetecileri, yaptıkları haberlere ve ifade ettikleri düşüncelerine ya teveccüh göstererek onaylar ya da tepki göstererek yargılar!

Halka ait bu görev ve sorumluluğu yargı kendi üzerine almamalıdır.

Siyasi baskılar sonucu yargının harekete geçmesi, düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir.

Bu durum kabul edilemez.

Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhâl serbest bırakılmalıdır."

