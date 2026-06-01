‘Kılıçdaroğlu’nun bildiğimiz bayatlamış, eskimiş iftiraları’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün dile getirdiği “FETÖ, ajanlık tartışması” konusuna yönelik konuştu.

Emir, “Hiçbir şekilde partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla ‘Sarayın CHP’si’ yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısının iptaline yönelik açıklamasını da değerlendiren Emir, toplantının her zaman olduğu gibi yapılacağını belirtti.

‘DİĞER SALILARDAN FARKSIZ’

Emir, “Bu sorunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de tüzüğümüze göre de Meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin, 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok” dedi.