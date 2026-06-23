Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü Dumanlı hakkında sözleri akıllara geldi: FETÖ’cüyü ‘mazlum’ olarak göstermişti!

Mahkeme kararıyla mutlak butlan olarak göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Haziran’da Sözcü TV’de ilk canlı yayınına çıktı. Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu; birçok açıklaması ise tepki çekti.

FETÖ İMASININ NEDENİ SORULDU

Gazeteciler, Kılıçdaroğlu’na 11 Haziran’da CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamasındaki “FETÖ iması” sözleri ile gazetemiz Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği Kılıçdaroğlu’nun eski FETÖ’cü danışmanlarını anımsatarak, “Sizin eski yol arkadaşlarınıza FETÖ ithamında bulunmanız bu anlamda ayıp olmuyor mu sizce?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu bu soruya, “Doğru. O dönem yasaklı değillerdi, televizyonları vardı vesaire. Ekrem Bey de orada spor programı sunuyordu, hiç böyle bir şey demedik ona” yanıtını verdi.

‘PROFESYONEL DEĞİL, TRABZON’U TEMSİLEN’

Bu sözler, İmamoğlu'nun Trabzonspor yöneticiliği döneminde, 2011 yılında FETÖ’nün futboldaki 3 Temmuz Şike Kumpası süreci kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu TV kanalına konuk olarak katıldığı programları akıllara getirdi. İmamoğlu, 2019’da bu programların gündeme gelmesi üzerine, “Konuğum, profesyonel değil, Trabzon’u temsilen. Açılışlarına katılmadım, bir şey yapmadım. Spor yorumcusu olarak gittiğimde başka insanlar da geliyordu” yanıtını vermişti.

DUMANLI VE KARACA’NIN TUTUKLANMALARINI KINAMIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik Samanyolu TV göndermesi; akıllara FETÖ’nün firari medya imamı, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkındaki sözlerini getirdi. FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik 14 Aralık 2014’te gerçekleşen “14 Aralık” operasyonunda Dumanlı ve Karaca da gözaltına alınmıştı. O dönem CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kılıçdaroğlu, “Yaşanan süreç bir darbe sürecidir. Mazlumun kimliği, adresi sorulmaz. Mazlum her zaman, her daim mazlumdur. Biz her zaman mazlumun yanında olacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması, gazetelere baskın yapılması, televizyon kanallarına baskın yapılması kabul edeceğimiz bir uygulama değildir” demişti.

DUMANLI KILIÇDAROĞLU’NA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun, 2021’de dile getirdiği “KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğim” vaadine ilişkin firari Dumanlı, sosyal medyada açtığı canlı yayın aracılığıyla açıklamada bulunmuştu. Dumanlı konu hakkında, “Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Bir haksızlık yapılmışsa bunun iade edileceğini söylemek bir liderlik vasfıdır" diyerek CHP liderinin bu vaadine övgüler yağdırmıştı.