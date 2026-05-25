Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı TGRT Haber oldu: İktidar medyasıyla poz verdi!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında verilen “mutlak butlan” kararı sonrası mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk temaslarından birini iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’de gerçekleştirdi.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştükleri”ni ifade ederek birlikte çekilen fotoğrafı yayımladı.
Böylelikle mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ilk görüşmelerinden birini TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile yaptığı duyuruldu.
🔴 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan @tgrthabertv özel açıklamalar— fatih atik (@atikfatih1) May 25, 2026
