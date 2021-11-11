Kılıçdaroğlu talimat verdi; katledilen Başak Cengiz'e hakaret eden trol için harekete geçildi

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:10

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede yaşamını yitirdi.

Cengiz'in yaşamını yitirmesinin ardından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı fotoğrafa eklediği notla üzüntüsünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz" derken, bu paylaşıma gelen yorum tepki çekti.

"Halil Dede" isimli kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz hakkındaki paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır, bu abla da kim? CHP teşkilatına girip sağlam çıkamamış 'tecavüzzede' mi?" yorumu yaptı.

Katledilen Cengiz hakkında yapılan bu paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekti. Cumhuriyet'e konuşan avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, "Halil Dede" isimli kullanıcı hakkında suç duyurusu yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile aynı söylemde bulunan densiz @HalilDe04100370 isimli Twitter kullanıcısı hakkında Sayın Genel Başkanımızın talimatı üzerine derhal işlem başlattık" dedi.

Suç duyurusu yapıldığını sosyal medya hesabından açıklayan Çelik, şunları belirtti: