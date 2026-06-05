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Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası dikkat çeken tepki: Jüri üyeliğini bıraktı

Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası dikkat çeken tepki: Jüri üyeliğini bıraktı

5.06.2026 20:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası dikkat çeken tepki: Jüri üyeliğini bıraktı

Yazar Şenay Eroğlu Aksoy, CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretin ardından, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri Öykü Ödülleri'ndeki jüri üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
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CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mutlak butlan kararının ardından göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Uysal, ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Bir tek arkadaşımızın bile CHP'den kopmaması, Cumhuriyet Halk Partimizin tüzel kişiliğinin toparlayıcı ve kucaklayıcı çizgisi altında parti bütünlüğünü koruyarak birlik ve beraberlik içinde iktidar mücadelesinin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduk."

ŞENAY EROĞLU AKSOY GÖREVİNDEN ÇEKİLDİ

Yazar Şenay Eroğlu Aksoy ise Uysal'ın paylaşımını alıntılayarak Antalya Edebiyat Günleri Öykü Ödülleri jüri üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Aksoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben öykü yazarı Şenay Eroğlu Aksoy. Ümit Uysal'ın Kılıçdaroğlu desteği sonrası Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri Öykü Ödülleri jüri üyeliği görevinden ayrılıyorum."

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