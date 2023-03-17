Kılıçdaroğlu'ndan 2 partiye ziyaret
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00'te BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek turları sürüyor. Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile bir araya geldi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00'te BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
HDP ile görüşmesi ertelenen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta bu ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.
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