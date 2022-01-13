Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'CB adayı' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum' demesini bekliyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN'A YANIT
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" açıklamaya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için senin 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor" ifadelerini kullandı.
ENES KARA AÇIKLAMASI
Cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle intihara sürüklenen üniversite öğrencisi Enes Kara hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Enes'in videosunu izlediğimde, her vatandaşın olduğu gibi benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız-erkek öğrenciye devlet yurtlarında imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı, hâlâ yapılmıyor. Bizim bir taahhüdümüz var. İki yıl içinde bu sorunu çözeceğiz, iki yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
BELEDİYELERE TALİMAT
CHP'li belediyelere talimat vereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler eğer bir sorunla karşılaşıyorlarsa, 'Bu yurtlardan memnun değiliz ama gidecek yerimiz yok' diye düşünüyorlarsa, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara'ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki; size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz ve belediye başkanlarımıza 'Bu öğrencilerin varsa sorunu mutlaka çözün' diyeceğiz. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın, milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır diyeceğiz"
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