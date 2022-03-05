Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Telaşlanmasın, bizi izlemeye devam etsin'

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım” programında konuştu. Kılıçdaroğlu, programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ittifakın cumhurbaşkanı adayının olmadığı" yönündeki sözlerini anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, "Telaşlanmasın Erdoğan, bizi izlemeye devam etsin" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV’yi sıfırlasın hazirana kadar. Ve bizi izlemeye devam etsin görecek. Geliyor gelmekte olan."