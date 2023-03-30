Kılıçdaroğlu'ndan 'Halil İbrahim sofrası' mesajı: Kibirlenmeyeceğiz

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:23

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:23

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır" dedi.

"Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır.”