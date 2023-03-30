Kılıçdaroğlu'ndan 'Halil İbrahim sofrası' mesajı: Kibirlenmeyeceğiz
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye'yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır" dedi.
"Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
“Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır.”
Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2023
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