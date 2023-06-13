Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti... Fatih Portakal'dan tepkilere yanıt: Çıkıntılık yapmayı, muhalif olmayı seviyorum

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:51

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir. Sizin de ağır yenilgi demenizi doğru bulmam" sözlerini eleştirirken "pişkin" ifadesini kullanmıştı.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" demişti.

Portakal'ın bu ifadeleri sosyal medyada yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı bu ifadeleri ağır ve seviyesiz buldu.

Tepkilerin ardından Youtube kanalından konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Portakal, "Ben dünyaya muhalif olarak gelmişim. Değişimi, muhalif olmayı seviyorum. Çıkıntılık yapmayı seviniyorum. Kendi düşüncemi ifade etmekten o kadar büyük keyif alıyorum ki..." diye konuştu.

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle:

"Kimseyle bir denge ilişkisi içinde olduğumu düşünmüyorum. Bende öyle bir şey yok. Aman dengeyi sağlayayım diye bir şey yok. Lütfen beni bir eleştirir misiniz? Muhalefette değişimi istemek, bunu isterken de sert cümleler kurmak, insanların tercümanı olmak sizde nasıl yankılanıyor?

Ben dünyaya muhalif olarak gelmişim. Değişimi, muhalif olmayı seviyorum. Çıkıntılık yapmayı seviyorum. Kendi düşüncemi ifade etmekten o kadar büyük keyif alıyorum ki...

Kılıçdaroğlu'nun muhalefette kalması iktidarın hoşuna gidiyor. Cevdet Yılmaz'ın 'Kılıçdaroğlu'nun muhalefette kalmasından biz memnunuz' demesi bile benim tüm sözlerimden daha ağır bir sözdür.

Kılıçdaroğlu'nun ceketini alıp "Arkadaşlar kurultaya gidelim. Bu partiyi başka bir heyecan yönetmesi gerekiyor." demesi lazım.

İktidar yerel seçime giderken ana muhalefetin başında kimi görmek ister? Cevap veriyorum; Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü en önemli seçimde yenilmiş, moralsiz... Bu koşulları bilerek giriyorsunuz seçime. Ben iktidar partisinin mensubu olsam Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim."