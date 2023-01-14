Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir programı belli oldu. Önce Bayraklı’da ardından da Karabağlar’da temel atma törenlerine katılacak olan Kılıçdaroğlu, daha sonra Roman Buluşması’na katılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (15 Ocak Pazar) İzmir’e gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki önemli projesinin temeli atılacak olan CHP lideri daha sonra CHP Genel Merkezi’nin düzenlediği Roman Buluşması’na katılacak.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Roman Buluşmas’ında yurttaşlara seslendikten sonra İzmir’deki belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirecek.
Roman STK Temsilcileri ile de bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsicilerinin sorularına yanıt verecek
Kılıçdaroğlu’nun programı şu şekilde:
Karayolu ile İzmir’e geliş ve Bayraklı tören alanına intikal.
11.00 Halk Konut (Dilber Apartmanı) temel atma töreni
Yer: Manavkuyu, 245 Sokak No:6, Bayraklı
12.30 Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu temel atma töreni
Yer: 3736/10 Sokak İhsan Alyanak Bulvarı, Karabağlar
14.00 Roman Buluşması
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak
18.45 Adnan Menderes Havalimanından Ankara’ya hareket
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