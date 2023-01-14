Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı belli oldu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:36

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (15 Ocak Pazar) İzmir’e gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki önemli projesinin temeli atılacak olan CHP lideri daha sonra CHP Genel Merkezi’nin düzenlediği Roman Buluşması’na katılacak.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Roman Buluşmas’ında yurttaşlara seslendikten sonra İzmir’deki belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Roman STK Temsilcileri ile de bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsicilerinin sorularına yanıt verecek

Kılıçdaroğlu’nun programı şu şekilde:

Karayolu ile İzmir’e geliş ve Bayraklı tören alanına intikal.

11.00 Halk Konut (Dilber Apartmanı) temel atma töreni

Yer: Manavkuyu, 245 Sokak No:6, Bayraklı

12.30 Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu temel atma töreni

Yer: 3736/10 Sokak İhsan Alyanak Bulvarı, Karabağlar

14.00 Roman Buluşması

Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak

18.45 Adnan Menderes Havalimanından Ankara’ya hareket

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