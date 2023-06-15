Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi! Engin Özkoç'a özel görev

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:42

CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” ve “genel başkanlık” tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in adı tartışılırken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.

Halk TV'nin haberine göre, kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Örgütten sorumlu koodinatör" görevi için Meclis 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u değerlendirdiği konuşuluyor.

CHP'de tüzük gereği MYK üyelerinin Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilmesi gerekiyor. Özkoç, CHP’nin 37 Olağan Kurultayı’nda PM üyesi olmadığı için direkt Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla “koordinatör” sıfatıyla görev alabileceği belirtiliyor.

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra Engin Özkoç Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Özkoç, "Mağduriyetlere ses olmak için atılan tüm onurlu adımlara selam olsun!" notunu düştü.

Mağduriyetlere ses olmak için atılan tüm onurlu adımlara selam olsun!



Cesaretle ve inançla; hak, hukuk, adalet! #AdaletYürüyüşü pic.twitter.com/9VLJY6bNE6 — Engin Özkoç (@enginozkoc) June 15, 2023

Engiz Özkoç kimdir?

Sakarya, Kayalar'da 1962 yılında doğan Engin Özkoç Kastamonu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yer aldı. CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekârdır.