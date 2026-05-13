Kilis’te feci kaza: Otomobil refüje devrildi, aynı aileden 5 kişi yaralandı!

Kilis'te refüje devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Y.E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 27 AOE 821 plakalı otomobil, refüje devrildi. Kazada, aynı aileden sürücü Y.E.Y., B.Y., M.A.Y., Z.Y., ve S.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.