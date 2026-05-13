Kilis’te feci kaza: Otomobil refüje devrildi, aynı aileden 5 kişi yaralandı!

13.05.2026 17:41:00
DHA
Kilis'in Polateli ilçesinde kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, öğleden sonra Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Y.E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 27 AOE 821 plakalı otomobil, refüje devrildi. Kazada, aynı aileden sürücü Y.E.Y., B.Y., M.A.Y., Z.Y., ve S.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

