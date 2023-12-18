Kilis’te 5 katlı binada yangın çıktı

Kilis’te 5 binada çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:08
Kilis’te 5 katlı binada yangın çıktı
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Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple Kilis’te merkeze bağlı Nemika Caddesi 7 Aralık Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Maddi hasarın oluştuğu ev kullanılmaz hale geldi.


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