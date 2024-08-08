Kilis’te IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı

IŞİD silahlı terör örgütlerine yönelik Kilis merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:48
Kilis’te IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Kilis’te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Kilis merkezli 2 ilde yapılan operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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