Kilis'te yasadışı kenevir eken 3 kişi yakalandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Musabeyli ilçesinde 3 şüphelinin ikametlerinde yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Y.E.D., T.D. ve H.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 960 gram esrar 1 kök kenevir bitkisi,1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken, şüpheliler karakola götürüldü.
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