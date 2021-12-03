Kilis'te yasadışı kenevir eken 3 kişi yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)
03 Aralık 2021 Cuma, 12:53
Kilis'te yasadışı kenevir eken 3 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Musabeyli ilçesinde 3 şüphelinin ikametlerinde yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Y.E.D., T.D. ve H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 960 gram esrar 1 kök kenevir bitkisi,1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken, şüpheliler karakola götürüldü.


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