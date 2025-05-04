Kimliği tespit edildi... İzmir'de yasadışı silah ticareti: 1 tutuklama
İzmir'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.
Etiketler: #silah ticareti #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in kızından ilk açıklama!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
- AKP'li Mehmet Metiner yuhalandı!
- Zafer Partisi'nin imalı paylaşımına tepki yağdı!
- 'Bu millet Ekrem Başkan'ı sana 'telef' ettirmez'
- İYİ Partili Mehmet Aslan'dan geri adım
- 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı
- Birinci parti değişmedi
- Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirme!