Kimliği tespit edildi... İzmir'de yasadışı silah ticareti: 1 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kimliği tespit edildi... İzmir'de yasadışı silah ticareti: 1 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:28

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.

 


Etiketler: #silah ticareti #silah

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