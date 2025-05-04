Kimliği tespit edildi... İzmir'de yasadışı silah ticareti: 1 tutuklama

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:28

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:29

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.