İzmir'de tehlikeli gerginlik! Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışma

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında çıkan kısa süreli gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi. Bazı sosyal medya hesaplarında, gruptan bir kişinin elindeki cismin silah olduğu iddia edilirken, güvenlik kamerası görüntülerinde bu cismin telefon olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de tehlikeli gerginlik! Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışma
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İHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:09

Sosyal medyaya da yansıyan olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Çarşısı’nda meydana geldi.

İddiaya göre 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlaması kapsamında Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması esnasında, ülkücü olduğu öğrenilen bir grup ile partililer arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, polisin müdahalesinin ardından yatıştırıldı.

O CİSİM "SİLAH" SANILDI

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında tartışma yaşayan bir kişinin elindeki cismin silah olduğu iddia edilen paylaşımlar yapıldı.

Ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüsünde ise bu cismin cep telefonu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de şahsın elindeki cismin açık bir şekilde cep telefonu olduğunun tespit edildiği öğrenildi.


Etiketler: #Ülkücü #Zafer Partisi

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