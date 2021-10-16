Kimlik kartlarında yeni dönem: e-imza atabilmek için kullanılabilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kimlik kartlarının elektronik imza atabilmek için kullanılabileceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini söyledi.
Böylece kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin dün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.
NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.
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