Kimlikleri tespit edildi... İzmir'de yasadışı silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik önceki gün çalışma yaptı.

Örgütlü bir şekilde yasa dışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağlayan şüphelileri tespit eden polis; ev, iş yeri, araç, depo ve atölyelerde arama yaptı.

Aramalarda 78 tabanca ve şarjörü, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, 1 kılıç, silah imalinde kullanılan tamamlayıcı parçalar ele geçirildi. 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.