Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir yazılı açıklama yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin “kimsesizlerin kimsesi” olduğunu vurgulayan Özel, “Bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. 101 yıl önce TBMM’de yapılan oylamada ‘Yaşasın Cumhuriyet’ nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyetimizin temelleri ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atılmıştı. Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bu vesileyle 23 Ekim’de gözbebeğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) Ankara’da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1. yılında olduğu gibi, 100. yılında olduğu gibi 101. yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum” dedi.

‘KURUCU KADROLAR GİBİ ÇALIŞMAK’

Cumhuriyetin sosyal hukuk devleti niteliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Özel, “101 yıl sonra bizlere ‘kimsesizlerin kimsesi olmak’ için kurulmuş Cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir. Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek önümüzdeki en temel görevimizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor, tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.