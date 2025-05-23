Kınık ailesinden dava öncesi yeni para teklifi iddiası

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu için yargılanmaya devam ediyor. 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, kamuoyunun tepkisine rağmen tutuksuz yargılanırken Batın Barlasçeki'nin ailesi ise adalet mücadelesi veriyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ve karar çıkması beklenen duruşma öncesi Kınık ailesinin kendilerine ikinci kez para teklif ettiğini açıkladı.

"NE İSTİYORLARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Doğan yaptığı açıklamada, “Bu sadece benim değil biricik oğlum Batın’ımın davası ve ben onun çıkaramadığı ses olarak oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım ve bu davadan asla vazgeçmeyeceğim! 26 Mayıs'ta oğluma gidip ‘Annen başardı oğlum ruhun huzur bulsun" diyeceğim! Kendime de oğluma da sözümdür” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Kerem Kınık ve kızı Zehra Kınık ‘Ne istiyorlarsa yapmaya hazırız’ diyerek, oğlum adına çeşme vb. hayırlar da dahil her şeyi yapmak istediklerine dair tarafımıza başka kişiler aracılığıyla teklif göndermiştir. Neyin karşılığında peki? Şikâyetten vazgeçmemin karşılığında. Eğer ben geçmiyorsam bile en azından diğer aileyle görüşüp onları ikna etmemi de ayrıca istemişler! Benim biricik oğlum toprağın altına nasıl girdiyse senin kızın da dört duvar arasına öyle girecek Kerem Kınık!”

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı. Ayrıca Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini açıklamıştı.