KİPTAŞ'ın yaptığı Kartal'daki Kaper Sitesi evleri hak sahiplerine yarın teslim edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında 14 Nisan 2023'te temelini attığı kentsel dönüşüm projesi Kartal Kaper Sitesi tamamlandı. 596 bağımsız birimden oluşan projenin teslim töreni yarın saat 15.30’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahiplerinin katılımıyla Kaper Sitesi’nde gerçekleşecek.

İBB VE KİPTAŞ İŞ BİRLİĞİYLE DEPREME DAYANIKLI EVLER YAPILDI

Kartal ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde 1988 yılı öncesinde inşa edilen 361 hak sahibinin bulunduğu Kaper Sitesi, iki parselde 16 blok ve 292 bağımsız birimden oluşuyordu. Yaklaşık 1.500 vatandaş, 2017 yılında riskli ilan edilen sağlıksız yapılarda yaşıyordu. Hak sahipleri riskli yapılarını güvenli konutlara dönüştürebilmek için yıllarca çözüm aradı. Dönüşüm için müteahhitle anlaşıldı ve 2019 yılında riskli yapılar yıkıldı. Ancak yıkımdan sonra mevzuat değişiklikleri ile süreç adeta kördüğüm oldu. Çözüm için KİPTAŞ’a güvenen vatandaşlar 2021'de İstanbul Yenileniyor’a başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ ortak çalıştı, sahadaki tüm sorunları çözdüaçıldı. İstanbul Yenileniyor kapsamında taslak proje hazırlandı, vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ekim 2022’de hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Her iki parselde de Kasım 2022’de 3’te 2 çoğunluğa ulaşıldı. 24 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ise yüzde 98 uzlaşı oranını sağlandı.

Kaper Sitesi’nin yerine yapılan 7 blok, 590 konut ve 6 ticari birim olmak üzere 596 bağımsız birimden oluşan projenin temeli, 14 Nisan 2023’te toplu temel atma töreni kapsamında atıldı. Depreme karşı dirençli evlerine kavuşacak olan Kartal Kaper Sitesi sakinlerinin daireleri ise, 23 Aralık 2023 tarihinde ise canlı yayında ve noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Yapımı tamamlanan deprem dirençli KİPTAŞ Kaper Sitesi’nde yaklaşık 2 bin 400 vatandaş güvenle yaşayacak.