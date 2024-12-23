Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:59

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:59

Evleri kentsel dönüşüme giren yurttaşlara verilen kira desteğinde artışa gidildi. Böylece İstanbul başta olmak üzere diğer tüm şehirler için 2025 kira desteği belli oldu. Peki, Kira desteği ne kadar oldu? Şehir şehir kira desteği miktarı

2025 İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında 5 bin 500 lira olan kira desteği, 2025 yılında 8 bin liraya çıkacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Kira desteği, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.